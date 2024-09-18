Общество 18.09.2024 в 12:28

В Улан-Удэ открыли технопарк «Школьный Кванториум»

Там будут углубленно изучать физику, химию, биологию, робототехнику, IT- технологии
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Текст: Служба информации "Номер один"
В Улан-Удэ открыли технопарк «Школьный Кванториум»

В 40-й школе открыли технопарк «Школьный Кванториум». Это уже четвертый инновационный образовательный центр в столице, открытый в рамках федерального проекта «Современная школа» нацпроекта «Образование».



17 сентября состоялось торжественное открытие технопарка «Школьный Кванториум» на базе школы № 40. Новая площадка даст возможность углубленного изучения по пяти естественно-техническим направлениям: биологии, химии, физике, робототехнике и хайтеку (IT- технологии).

– Я уверен, что кванториум не будет пустовать. Сейчас видно, ребята заинтересованы. Пять замечательных направлений, где наши дети могут делать первые шаги по выбору своей будущей профессии. В этом году только 260 детей, но обороты будут увеличиваться и в следующем году уже 500 детишек будут проходить через стены этого технопарка, – сказал мэр города Улан-Удэ Игорь Шутенков.

Занятия по учебным дисциплинам будут проходить в классах и лабораториях, оснащённых высокотехнологичным оборудованием. Например, в биоквантуме учатся старшеклассники, которые хотят связать свою жизнь с медициной.

– Рад, что появился кванториум. Эти препараты, новые датчики помогают нам развиваться, улучшают наши знания в области медицины. Наш класс является углубленным, мы изучаем биологию и химию. Больше половины класса пойдут в медицинский. Я тоже хочу стать врачом по направлению «педиатрия». Благодаря кванториуму я уже сейчас могу знакомиться с медицинскими оборудованием, – поделился ученик 11 «А» класса Амгалан Норбоев.

Здесь дети будут работать с цифровыми лабораториями. По технологическому направлению ученики смогут изучать IT-технологии, робототехнику и работать на 3D принтерах и станке с часовым программным управлением.

- Это возможность не только нашим детям, но и детям из ближайших школ прийти и попробовать свои силы в решении тех задач, которые ставит наше время. Надеюсь, что наш технопарк позволит всем детям реализовать мечты и возможности. Пусть ребят ждут новые открытия. К новым победам, вершинам! - сказал директор школы №40 Баир Цыбикжапов.

 

Фото: скриншот видео, администрация Улан-Удэ

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нацпроект образование кванториум мэрия улан-удэ

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