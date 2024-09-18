Общество 18.09.2024 в 12:28

В Бурятии прикрыли 9 игорных заведений

Их незаконную деятельность пресекли УБЭПовцы
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Текст: Елена Кокорина
В Бурятии прикрыли 9 игорных заведений

В 2024 году сотрудниками УЭБиПК МВД по Республике Бурятия была пресечена незаконная деятельность девяти игорных заведений. Из незаконного оборота изъяли более 380 единиц игрового оборудования и около 110 тысяч рублей.

- По материалам оперативно-розыскной деятельности органами следствия возбуждено пять уголовных дел в сфере незаконного игорного бизнеса. Подразделениями ЭБиПК МВД региона совместно с сотрудниками МТУ Росимущества в Забайкальском крае и Республике Бурятия, районными прокурорами в мае и сентябре 2024 года уничтожено 245 единиц игрового оборудования, - рассказали в МВД республики.

В полиции Бурятии напоминают, что за организацию и проведение азартных игр вне игорных зон, а также систематическое предоставление помещений для противоправной деятельности предусмотрена уголовная ответственность.

Сообщить об известных Вам фактах организации и проведения незаконной игорной деятельности можно по телефонам: 29-28-92, 29-52-49 или 102 (112).

Фото: loon.site

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