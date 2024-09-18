В старом центре Улан-Удэ появятся зеленые бульвары и красивая площадь

В центре Улан-Удэ в рамках комплексного развития территорий запланировано создание красивого общественного пространства в виде благоустроенной, озелененной площади рядом с Центральным стадионом и пешеходного бульвара по ул. Кирова, ведущего к этой площади.

- Таким образом создается достаточно большое общественное пространство с разной функцией: просторное пространство для проведения крупных праздников или спортивных мероприятий и камерное, уютное пространство для неспешных прогулок и отдыха. Помимо этого, разумеется, проектом предусматриваются приватные благоустроенные дворы с детскими площадками и зонами отдыха для будущих жителей жилых комплексов, - сообщает застройщик «ПИК-Байкал».





До этого начальник управления комплексного развития территорий Бурятии Зана Тумуров также рассказывал, что одним из ключевых моментов мастер-плана является благоустройство набережной Улан-Удэ.

- Во всех городах набережная, это самое классное место, место притяжения людей. Наша задача, чтобы в Улан-Удэ набережная стала большим линейным парком, - добавил он.

Фото: Управление комплексного развития территорий РБ