Общество 18.09.2024 в 13:15

Доработались до белочки

Когда к кому-то в России приходит белочка, это всегда не очень хороший знак
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Текст: Номер один
Доработались до белочки

Обычно это используют как повод бросить пить или обратиться к психотерапевту. Но чиновникам администрации Железнодорожного района Улан-Удэ бояться нечего. Ведь белочка пришла к ним настоящая - во плоти и в шерсти.  

На нечетком видео, опубликованном в Сети подозрительно позитивными сотрудниками районной администрации, действительно можно разглядеть белку.

 - Откуда пушистая красавица появилась в центре города - неизвестно. Она прогулялась по еловой аллее около административного здания и спокойно покинула общественное место. Ученые отмечают, что если белки появились в городе, значит здесь для них сложились благоприятные условия. Особенно их привлекают парки и скверы, - пишут в группе мэрии города.

Хотя, конечно, радостно, что белочка приходит к улан-удэнским чиновникам не в привычном для россиян понимании.

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