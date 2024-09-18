Общество 18.09.2024 в 13:07

Мошенники начали отрабатывать новые схемы на жителях Бурятии

Теперь они вживаются в роль почтальонов
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Текст: Елена Кокорина
Мошенники начали отрабатывать новые схемы на жителях Бурятии

Старые схемы мошенников, в которых они представлялись жителям Бурятии сотрудниками банков, полиции или сотовыми операторами понемногу начали себя изживать, поэтому на смену им пришли новые. Согласно последней информации полиции республики, теперь аферисты начали «играть» в почтальонов.

16 сентября с заявлением в ОВД обратилась 43-летняя жительница поселка Саган-Нур.

- Мошенники представились сотрудниками почты и сообщили, что на её имя пришло письмо. По причине того, что она его своевременно не забрала, оно находится в архиве. Для его отправки в МФЦ и дальнейшей выдачи ей на руки они попросили продиктовать код из смс-сообщения. А после - еще один. В этот момент женщина поняла, что на связи мошенники и положила трубку, - рассказали в полиции.

В МВД отмечают, что на сегодняшний день в республике зарегистрировано более 980 фактов неправомерного доступа к компьютерной информации.

- Подавляющее большинство из них связаны со взломами аккаунтов на портале госуслуг, что позволяет мошенникам оформлять на имя их владельцев займы и кредиты. В целом же полицией зафиксировано свыше 4000 преступлений с использованием IT-технологий.
Призываем граждан не доверять звонкам незнакомцев, которые просят продиктовать коды из смс, сообщая при этом о необходимости замены страхового медицинского полиса, электросчетчика, продления срока действия сим-карты или получении дополнительных пенсионных выплат. Не верьте «легендам» злоумышленников. Будьте бдительны, - подчеркнули в МВД республики.

Фото: Номер один



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