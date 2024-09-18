Объявленный в розыск улан-удэнец нашелся в кинотеатре

Сотрудниками полиции Бурятии был найден 15-летний подросток, пропавший на прошлой неделе. Пока его искала полиция и мама, он смотрел фильмы в кинотеатре и тусил с друзьями.

Напомним, что 12 сентября он ушел из дома на прогулку с девушкой и пропал. По предварительным данным, после встречи с ней подросток направился к друзьям.

- 17 сентября вечером в дежурную часть полиции позвонила администратор кинозала в одном из торговых центров города. Женщина сообщила, что мальчик присутствует на киносеансе. На место прибыли сотрудники полиции и передали его родственникам. Всё время после ухода из дома он находился у приятелей и с ним всё в порядке, - рассказали в МВД республики.

В полиции поблагодарили за содействие в розыске бдительную гражданку из кинотеатра, а также представителей СМИ и новостных пабликов за информационную поддержку.

Фото: loon.site