Золотую осень в районах Бурятии резко сменил снежный минус

Если в Улан-Удэ горожане все еще любуются наступившей осенью и желтой листвой, то в Окинском районе республики сегодня выпал снег, а температура воздуха «намекает», что зима совсем рядом.

- Если вы думаете, что у нас еще золотая осень, то вы ошибаетесь. Сегодня на календаре 18 сентября, а в природном парке Шумак выпал снег. На улице минус 10 градусов, - рассказывают в видео сотрудники парка.

Напомним, что сегодня выпал снег в Джидинском и Закаменсом районах. Об этом написали местные паблики.

Фото: скриншот видео «Бурприрода»