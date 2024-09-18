Жители Бурятии могут оплачивать услуги на портале МФЦ без комиссии

На региональном портале ГБУ «Многофункциональный центр Республики Бурятия по предоставлению государственных и муниципальных услуг» https://mfc.govrb.ru/ появилась возможность осуществлять безналичную оплату без комиссии через СБП всех социально значимых услуг, кроме ЖКХ.

С 1 сентября 2024 года до 31 августа 2025 года AO «Национальная система платежных карт» проводит акцию для жителей, оплачивающих услуги через СБП на портале https://mfc.govrb.ru/.

В рамках акции плательщикам стал доступен кешбэк 1% за оплату государственных пошлин, платежей в бюджет и прочих услуг (за исключением налогов, штрафов и ЖКХ).

Фото: правительство Бурятии