Общество 19.09.2024 в 10:01

Сельских наркоманов замели с 6 кг собранной марихуаны

Они попались ДПС-никам при проверке документов
A- A+
Текст: Елена Кокорина
Сельских наркоманов замели с 6 кг собранной марихуаны

В минувшую субботу, 14 сентября, сотрудники ДПС в селе Хоринск остановили для проверки документов автомобиль. В багажнике машины они обнаружили два мешка марихуаны.

- Наркотическое средство растительного происхождения принадлежало двум пассажирам из Еравнинского района – мужчинам 29-ти и 35-ти лет. У злоумышленников в общей массе удалось изъять более 6 килограммов марихуаны. Также был выявлен факт потребления мужчинами запрещенного вещества, - рассказали в полиции республики.

В отношении сборщиков конопли, один из которых ранее уже был судим, возбуждены уголовные дела.

Фото: 

 

Теги
марихуана

Все новости

Осужденная за убийство мужа в Бурятии заплатила за моральный вред
19.09.2024 в 10:20
В Бурятии сгорело здание почти в 500 квадратов
19.09.2024 в 10:17
Сельских наркоманов замели с 6 кг собранной марихуаны
19.09.2024 в 10:01
«ТимлюйЦемент» принял участие во втором фестивале
19.09.2024 в 09:58
Сбитого на дороге мужчину в Улан-Удэ увезли в больницу
19.09.2024 в 09:49
В Бурятии лисица не побоялась показать своих пятерых лисят
19.09.2024 в 09:32
Горсовет Улан-Удэ: как распределились депутаты по комитетам?
19.09.2024 в 09:24
Неопытный водитель в Улан-Удэ сбил двух школьниц
19.09.2024 в 09:16
Возврат денег за некачественные туристские услуги
19.09.2024 в 09:00
Падением ребенка с горки займется Следком Бурятии
18.09.2024 в 17:47
ЗУРХАЙ
с 18 по 24 сентября

Читайте также
В Бурятии лисица не побоялась показать своих пятерых лисят
Все семейство вышло к местному госинспектору
19.09.2024 в 09:32
Неопытный водитель в Улан-Удэ сбил двух школьниц
Девочки получили небольшие травмы
19.09.2024 в 09:16
Возврат денег за некачественные туристские услуги
Что нужно знать?
19.09.2024 в 09:00
Жители Бурятии могут оплачивать услуги на портале МФЦ без комиссии
Можно оплачивать все услуги, кроме ЖКХ
18.09.2024 в 17:31
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru