Сельских наркоманов замели с 6 кг собранной марихуаны

В минувшую субботу, 14 сентября, сотрудники ДПС в селе Хоринск остановили для проверки документов автомобиль. В багажнике машины они обнаружили два мешка марихуаны.

- Наркотическое средство растительного происхождения принадлежало двум пассажирам из Еравнинского района – мужчинам 29-ти и 35-ти лет. У злоумышленников в общей массе удалось изъять более 6 килограммов марихуаны. Также был выявлен факт потребления мужчинами запрещенного вещества, - рассказали в полиции республики.

В отношении сборщиков конопли, один из которых ранее уже был судим, возбуждены уголовные дела.

Фото: