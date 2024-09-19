В Бурятии не смогли найти хозяина почти тонны нефрита

В Бурятии по иску прокуратуры в доход государства обратили 857 килограммов нефрита. Расследуя уголовные дела по незаконному обороту природных минералов, владельцев полудрагоценного камня установить так и не удалось.

- В ходе изучения прокуратурой Советского района г. Улан-Удэ уголовных дел по фактам выявлено, что при проведении следственных действий органами расследования были обнаружены и изъяты 5 камней нефрита весом 857 кг. В соответствии с требованиями закона, недра в границах территории РФ являются государственной собственностью. Поэтому прокуратура обратилась с заявлениями в суд о признании кусков породы бесхозяйными и передаче их обособленному подразделению Межрегионального территориального Управления Росимущества в Забайкальском крае и Бурятии для дальнейшего распоряжения, - рассказали в прокуратуре республики.

Октябрьский районный суд г. Улан-Удэ требования прокурора удовлетворил. Решения суда не вступили в законную силу.

Фото: loon.site