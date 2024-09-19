В центре Улан-Удэ в рекордные сроки построят новую школу

Школу строят в районе улиц Банзарова, Смолина, Кузнечная и Свободы в старом центре города. Ее хотят возвести в рекордные сроки. Здание должно быть готово к декабрю этого года, а в следующем году образовательное учреждение откроет свои двери для учеников.

Строительство школы идёт быстрыми темпами, объёмы работ значительные — площадь нового здания составляет примерно 11 тысяч квадратных метров, оно будет состоять из четырёх блоков.

В этой школе смогут обучаться 760 детей. Однако до торжественного открытия ещё предстоит проделать немалую работу.

Накануне строительную площадку посетил зампред правительства Бурятии Евгений Луковников. Там он обсудил с подрядчиком сроки строительства, прокладку инженерных сетей и поставку оборудования.

- По плану осенью подрядчик завершает строительство каркаса здания и переходит к следующему этапу — закрытию теплового контура и внутренней отделке помещений, - отметил руководитель управления капитального строительства Бурятии Анатолий Урбанов.



Образовательное учреждение станет частью проекта комплексное развитие территорий. Заказчиком на строительство выступает ООО «ПроШкола».

Фото: управление капитального строительства РБ