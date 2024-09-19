Общество 19.09.2024 в 17:02

Жителям Бурятии советуют купить пожарные извещатели

Они помогут проснуться ночью во время пожара
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Текст: Служба информации "Номер один"
Жителям Бурятии советуют купить пожарные извещатели

В преддверии зимнего сезона спасатели Бурятии рекомендуют приобретать дымовые пожарные извещатели. При возникновении возгорания в помещении прибор среагирует на задымление и оповестит об опасности громким звуком, который разбудит в ночное время суток.

С начала года на территории Бурятия зарегистрировано более 2800 пожаров, в результате которых погиб 61 человек, еще 76 получили травмы и ожоги различной степени тяжести. Происшествия унесли жизни 8 детей, еще 7 были травмированы.

- Большинство летальных исходов в результате пожаров, случившихся в позднее время суток, когда люди спят и не успевают проснуться. Предотвратить трагедию поможет дымовой пожарный извещатель, - говорят спасатели.

Для жилых помещений подойдет автономный пожарный извещатель. При возникновении возгорания в здании, прибор среагирует на задымление и оповестит об опасности громким звуком, который разбудит ночью.

Автономный пожарный извещатель работает на батарейках, заряда которых может хватить примерно на год. Устанавливается прибор просто – крепится на потолок комнаты и не требует дополнительного оборудования для установки.

Также для дома или квартиры подойдет автономный дымовой пожарный извещатель с GSM-модулем. При возникновении задымления в помещении происходит оповещение звуковым сигналом.

Кроме того,  сообщение о срабатывании прибора придет на мобильный телефон (в виде SMS-сообщения и звонка). Таким образом, о возникновении возгорания житель может узнать, находясь вне дома, и защитить своё имущество, а также жизни и здоровье близких.

   

Фото: Номер один

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