Общество 19.09.2024 в 17:12

В столице Бурятии временно поменяют схему движения транспорта

Перекроют участок дороги по улице Советской у пересечения с улицей Смолина
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Текст: Служба информации "Номер один"
В столице Бурятии временно поменяют схему движения транспорта

В эти выходные в центре Улан-Удэ изменятся схемы движения общественного транспорта.

- В связи в проведением работ по ремонту и очистке ливневой канализации в Советском районе с 00:00 21 сентября до 5:00 23 сентября будет закрыт для движения транспорта участок дороги по ул. Советской, у пересечения с ул. Смолина. 21 и 22 сентября изменятся схемы движения ряда городских маршрутов, - сообщили в администрации города.

В частности, автобусы большого класса «Волгабас» по маршрутам № 3, 3А, 37 будут двигаться в объезд закрытого для движения участка в направлении ул. Свободы через ул. Ленина – ул. Сухэ-Батора - ул. Смолина – ул. Профсоюзная – ул. Шмидта - ул. Советская – ул. Свободы - далее по утвержденным схемам. На период работ для автобусов большого класса будет исключена остановка «Гостиница Баргузин». В обратном направлении схемы движения маршрутов остаются без изменений.

Маршруты № 2, 2А, 3, 15, 27, 27 Первое поле, 28, 33, 37, 77, 80, 82, 95, 97, 97К будут объезжать закрытый для движения участок в направлении ул. Свободы через ул. Смолина – ул. Профсоюзная – ул. Шмидта - ул. Советская – далее по утвержденным схемам. В обратном направлении схемы движения маршрутов остаются без изменений.

Схема прилагается:


   

Фото: Номер один

 

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администрация улан-удэ транспорт

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