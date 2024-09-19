Общество 19.09.2024 в 17:45

Таксистов в Бурятии обязали приобрести страховку

Она обойдется примерно в 3500 рублей в год
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Текст: Служба информации "Номер один"
Таксистов в Бурятии обязали приобрести страховку

3500 тысячи в год в среднем обойдется для таксистов обязательное страхование гражданской ответственности перевозчика.

- Обязательное страхование гражданской ответственности перевозчика или ОСГОП стал обязательным с 1 сентября 2024 года. Между тем, у водителей такси есть 60 дней (с 1 сентября), чтобы подписать договор. После истечения этого срока у минтранса Бурятии появится основание для приостановки действия разрешения на осуществление деятельности такси, - сообщили в минтрансе Бурятии.

В среднем таксисту - самозанятому страховка ОСГОП обойдется в 3500 рублей в год. Вероятность, что такая цена может сказаться на стоимости услуг такси, довольно низкая, а вот наличие страховки защищает пассажира от непредвиденных обстоятельств, ведь пострадавший в такси пассажир получит соответствующую выплату.

- В случае причинении вреда жизни пассажира страховая выплата составит 2 млн 25 тыс. рублей, в случае причинения вреда здоровью пассажира при получении им травмы в зависимости от ее тяжести сумма выплаты составит до 2 млн рублей и конкретный размер устанавливается в соответствии с таблицей выплаты установленной постановлением РФ, а в случае причинении вреда имуществу – до 23 тыс. рублей в зависимости от стоимости поврежденного имущества, - рассказал Дмитрий Мелёхин, директор департамента корпоративного бизнеса «Ингосстраха».

Перевозка пассажиров без ОСГОП влечет за собой приостановление разрешение на осуществление деятельности такси на срок до 30 дней и наложение административного штрафа на должностных лиц от 40 до 50 тыс. рублей, на юридических лиц от 500 тыс. до 1 млн рублей.

В соответствии с действующим законодательством службы заказа такси (агрегаторы) должны ежедневно проверять статус разрешений в региональных реестрах и передавать заказы только в тех случаях если разрешение не приостановлено и не аннулировано.

Отметим, проверять наличие такого полиса у перевозчиков в Бурятии будет территориальный отдел Ространснадзора.

   

Фото: Номер один

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