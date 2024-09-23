Боевые выплаты в период отпуска

Вопрос: «Сохраняются ли на время отпуска боевые выплаты у военнослужащего, проходящего службу по контракту?»

Боевые выплаты сохраняются (два оклада по воинской должности, суточные в размере 4240 рублей за каждый день участия в специальной военной операции и ежемесячная социальная выплата в размере 15 тыс. рублей) только:

- в течение трёх месяцев - для военнослужащих, выведенных из зоны специальной военной операции для восстановления боевой способности либо для переподготовки по военно-учетной специальности;

- в течение одного месяца - в случае непрерывного нахождения военнослужащего на лечении в стационарных условиях либо в отпуске по болезни или в основном отпуске;

- в течение десяти суток - при направлении в служебные командировки из зоны специальной военной операции.