Сантехнические работы в многоквартирном доме

Ва стояков в многоэтажке? Эдуард Т.

В многоквартирном доме существует два вида имущества:

- собственность владельца квартиры;

- общее имущество, принадлежащее всем собственникам жилья.

К первой категории относится сама квартира и все техническое оборудование в ней, включая канализационные, отопительные трубы, а также трубопроводы водоснабжения (но только после их соединения с радиатором, плитой или разводкой для воды - это важно).

К общему имуществу относятся все общедомовые коммуникации (трубы, проводка) и общие помещения (лифт, подъезд, крыша, подвал).

За состояние и обслуживание частной собственности отвечает владелец. За ремонт и обслуживание общедомового имущества - Управляющая компания. При этом все работы выполняются за счет собственников - для этого каждый месяц взимаются платежи по коммунальным услугам. Стояки, через которые поступает вода в квартиру, относятся к общедомовому имуществу. В связи с этим, ремонт стояков и труб, выходящих из них, должна производить УК, а ремонт, например, радиатора - владелец квартиры.