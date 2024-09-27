Ремонт крыши в многоквартирном доме

Вопрос: «Кто должен ремонтировать крышу в случае протечки?»

При выборе непосредственного способа управления собственники отказываются от осуществления на профессиональной основе стороннего управления и, соответственно, берут на себя решение множества вопросов, возникающих в связи с управлением домом.

Собственники помещений в многоквартирном доме, осуществляющие непосредственное управление таким домом, вносят плату за жилое помещение в соответствии с договорами, заключенными с лицами, осуществляющими соответствующие виды деятельности.

Как указано в п.2.1 ч.2 ст.161 ЖК РФ, при осуществлении непосредственного управления многоквартирным домом собственниками помещений в данном доме лица, выполняющие работы по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, несут ответственность перед собственниками помещений в данном доме за выполнение своих обязательств в соответствии с заключенными договорами.

В соответствии с п.4.6.1.22 Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденных постановлением Госстроя Российской Федерации от 27.09.2003 №170, нахождение на крыше лиц, не имеющих отношения к технической эксплуатации и ремонту здания, запрещено.

Таким образом, при непосредственном управлении многоквартирного дома бремя по заключению договоров на ремонт кровельного покрытия ложится только на собственников помещений данного дома, а ремонт кровельного покрытия – на организацию, с которой собственниками заключен соответствующий договор.

В соответствии с ч. 17 ст. 161 ЖК РФ, п. 5 Правил № 1616, орган МСУ вправе определить временную УО в доме, где собственники не выбрали и, или не реализовали способ управления.

В соответствии с пунктом 2 ППРФ от 21.12.2016 № 1616 решение об определении такой управляющей организации должно содержать в том числе перечень работ и (или) услуг по управлению многоквартирным домом, услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, который устанавливается исходя из минимального перечня услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2013 г. N290 и в зависимости от конструктивных и технических параметров многоквартирного дома: «7. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш многоквартирных домов: проверка кровли на отсутствие протечек; при выявлении нарушений, приводящих к протечкам, - незамедлительное их устранение. В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ».