Общество 20.09.2024 в 10:05

В Октябрьском районе Улан-Удэ открыли детсад на 100 мест

Туда ходят дети, проживающие  в районе Мясокомбината
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Текст: Служба информации "Номер один"
В Октябрьском районе Улан-Удэ открыли детсад на 100 мест

В четверг, 19 сентября, на улице Гармаева в Октябрьском районе Улан-Удэ открыт детский сад на 100 мест «Строитель». Микрорайон Мясокомбината давно нуждался в дошкольном учреждении, поскольку единственный детсад при школе № 31 1958 года постройки был переполнен почти на 50 процентов. Сегодня этот вопрос закрыт.




– При поддержке Президента Владимира Владимировича Путина мы много строим: школы, детские сады и создаем для наших детей хорошие условия. Теперь, самое главное, чтобы в детских садах и школах звучали радостные голоса и смех детей, чтобы мы видели много счастливых улыбок. В добрый путь к большим семьям, наши сила и счастье – в детях, – сказал глава Бурятии Алексей Цыденов.

Строительством нового объекта занималась местная компания ООО «Регион Строй», стоимость контракта составила 201,26 млн рублей. В новом детском саду открыты четыре группы: две младшие, средняя и старшая. Дошкольное учреждение оснащено всем необходимым современным оборудованием и инвентарем, есть пищеблок, концертный и физкультурный залы, медицинский кабинет, приобретены игрушки и учебные пособия. Штатом педагогического и обслуживающего персонала укомплектован полностью.

– В настоящий момент наш детский сад посещает около 100 детей. У нас густонаселенный микрорайон, отдаленный, и желающих попасть в наш новый, комфортный детский сад достаточно много. Уверены, что и детям, и родителям здесь понравится. У нас созданы все условия для полноценного развития детей, – говорит заведующая детсадом № 91 «Строитель» Оксана Киселева.

На сегодня на территории Бурятии в период 2017-2023 годов введены в эксплуатацию 38 дошкольных учреждений на 7 170 мест в Кижингинском, Иволгинском, Заиграевском, Еравнинском, Тарбагатайском, Кяхтинском, Закаменском, Мухоршибирском районах и в городе Улан-Удэ. В 2024 году помимо детсада "Строитель" сдан детсад на 50 мест в улусе Дутулур Закаменского района.

Завершено строительство детского сада в селе Петропавловка Джидинского района. Продолжается строительство шести детских садов в посёлке Наушки Кяхтинского района, селе Баянгол Закаменского района, селе Иволгинск Иволгинского района, посёлке Николаевский Тарбагатайского района, городе Северобайкальске и селе Цагатуй Джидинского района. 

С 2017 года до конца 2024-го будет создано 9 270 мест в новых детсадах, общий объем инвестиций составляет более 10 млрд рублей.

 

Фото: правительство РБ

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детсад Цыденов Бурятия

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