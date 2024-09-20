Общество 20.09.2024 в 10:13
83-летний дедушка из Улан-Удэ стал финалистом конкурса красоты
Горожанам показали всех красавцев-участников
Текст: Елена Кокорина
Накануне в Улан-Удэ провели кастинг на городской конкурс красоты и таланта «Король серебряного возраста 55+». Прошедшие в финал десять красавцев солидного возраста будут бороться за звание короля.
Самому молодому финалисту 56 лет, самому старшему – уже 83 года.
Напомним, что финал мужского конкурса красоты состоится 28 сентября 15 часов в парке «Юбилейный». Он пройдет в Улан-Удэ впервые.
Возрастное ограничение 18+
Фото: скриншот видео мэрии города
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