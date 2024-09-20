83-летний дедушка из Улан-Удэ стал финалистом конкурса красоты

Накануне в Улан-Удэ провели кастинг на городской конкурс красоты и таланта «Король серебряного возраста 55+». Прошедшие в финал десять красавцев солидного возраста будут бороться за звание короля.

Самому молодому финалисту 56 лет, самому старшему – уже 83 года.

Напомним, что финал мужского конкурса красоты состоится 28 сентября 15 часов в парке «Юбилейный». Он пройдет в Улан-Удэ впервые.

Возрастное ограничение 18+

Фото: скриншот видео мэрии города