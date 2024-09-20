Школьники в Бурятии теперь могут бесплатно ездить в трамваях и автобусах

Школьники Бурятии могут бесплатно проехать на общественном транспорте по карте «Мир».

- Со 2 сентября школьникам из многодетных семей предоставляется бесплатный проезд в муниципальном автомобильном транспорте и трамваях, на которых применяется электронная система оплаты, не более 60 поездок по одной платежной карте, - сообщили в минсоцзащиты Бурятии.

Чтобы воспользоваться бесплатной поездкой, необходимо приложить платежную карту «Мир» к терминалу.

- Воспользоваться льготой по бесплатному проезду через мобильные платежные сервисы не получиться. Сервис не работает на смартфонах с поддержкой NFC-функции, - отметили в ведомстве.

В минсоцзащиты Бурятии сообщили, что для оформления бесплатного проезда с заявлением необходимо обращаться в отдел социальной защиты населения по месту жительства или в МФЦ.

Кроме того, прием заявлений организован через школы, образец размещен в родительских чатах.

Фото: Номер один