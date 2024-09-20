Зарплаты жителей Бурятии обещают повысить на 35%

Ожидается, что зарплаты жителей Бурятии, впрочем, как и всех россиян, вырастут на 35% за три года. Их увеличение к 2027 году более, чем на треть спрогнозировал Минэкономразвития России.

- Через три года зарплаты россиян до вычета НДФЛ, но с учетом премий и надбавок, вырастут до 119 296 рублей. Текущие цифры составляют 88 285 рублей, - сообщает издание «Ведомости» со ссылкой на прогноз социально-экономического развития России на три года, подготовленный Минэкономразвития РФ.

В ведомстве ожидают, что в 2024 году номинальные зарплаты вырастут на 17,9 %, поскольку в минувшем году они колебались на уровне 74 854 рубля. В следующем году они достигнут 99 952 рублей, а в 2026-м — 110 169 рублей.

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