Общество 20.09.2024 в 11:49

В селе Заиграево отремонтировали дорогу по улице Серова

По этой дороге жители подъезжают к поликлинике, школе, автовокзалу и администрации
A- A+
Текст: Служба информации "Номер один"
В селе Заиграево отремонтировали дорогу по улице Серова

В конце августа на дороге по улице Серова в селе Заиграево были завершены основные работы по ремонту. В сентябре подрядчик нанес дорожную разметку и установил дорожные знаки, а также завершил обустройство автобусной остановки.

После проверки участка, рабочая комиссия выявила небольшие замечания, которые подрядчик устранит в ближайшее время.

Отремонтированный участок по улице Серова протяженностью 0,5 км имеет социальную значимость, являясь подъездом к медицинским учреждениям и учреждениям образования, автовокзалу, зданиям суда и администрации.

- Несмотря на введенный в районе режим ЧС и трудности при производстве работ связанные с погодными условиями, работы были завершены согласно календарному графику, - отметили в администрации района.

За время ремонта было уложено более 1720 тонн асфальтобетонной смеси на площади более 5600 квадратных метров, организовано 7 парковок и стоянок, отремонтировано более 300 метров тротуаров, установлены новые бордюрные камни и обновлена остановка общественного транспорта.

Дорога была отремонтирована в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

 

Фото: минтранс России

Теги
безопасные и качественные дороги заиграевский район

Все новости

В селе Заиграево отремонтировали дорогу по улице Серова
20.09.2024 в 11:49
Известный маркетплейс оставил улан-удэнку без 220 тысяч
20.09.2024 в 11:30
Зарплаты жителей Бурятии обещают повысить на 35%
20.09.2024 в 11:09
12 компаний из Бурятии успешно представили свою продукцию в Улан-Баторе
20.09.2024 в 11:05
Школьники в Бурятии теперь могут бесплатно ездить в трамваях и автобусах
20.09.2024 в 10:58
Рыбак в Бурятии не сумел добраться до берега и утонул
20.09.2024 в 10:43
83-летний дедушка из Улан-Удэ стал финалистом конкурса красоты
20.09.2024 в 10:13
В Октябрьском районе Улан-Удэ открыли детсад на 100 мест
20.09.2024 в 10:05
Жительницу Бурятии поймали при передаче наркотика осужденному брату
20.09.2024 в 09:50
В Бурятии экс-директор МУП «Туркинское» проиграл третий суд
20.09.2024 в 09:44
ЗУРХАЙ
с 18 по 24 сентября

Читайте также
Зарплаты жителей Бурятии обещают повысить на 35%
Их рост спрогнозировал Минэкономразвития РФ
20.09.2024 в 11:09
Школьники в Бурятии теперь могут бесплатно ездить в трамваях и автобусах
Для этого им нужно оплатить проезд картой «Мир»
20.09.2024 в 10:58
83-летний дедушка из Улан-Удэ стал финалистом конкурса красоты
Горожанам показали всех красавцев-участников
20.09.2024 в 10:13
В Октябрьском районе Улан-Удэ открыли детсад на 100 мест
Туда ходят дети, проживающие  в районе Мясокомбината
20.09.2024 в 10:05
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru