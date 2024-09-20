В селе Заиграево отремонтировали дорогу по улице Серова

В конце августа на дороге по улице Серова в селе Заиграево были завершены основные работы по ремонту. В сентябре подрядчик нанес дорожную разметку и установил дорожные знаки, а также завершил обустройство автобусной остановки.

После проверки участка, рабочая комиссия выявила небольшие замечания, которые подрядчик устранит в ближайшее время.

Отремонтированный участок по улице Серова протяженностью 0,5 км имеет социальную значимость, являясь подъездом к медицинским учреждениям и учреждениям образования, автовокзалу, зданиям суда и администрации.



- Несмотря на введенный в районе режим ЧС и трудности при производстве работ связанные с погодными условиями, работы были завершены согласно календарному графику, - отметили в администрации района.



За время ремонта было уложено более 1720 тонн асфальтобетонной смеси на площади более 5600 квадратных метров, организовано 7 парковок и стоянок, отремонтировано более 300 метров тротуаров, установлены новые бордюрные камни и обновлена остановка общественного транспорта.

Дорога была отремонтирована в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

Фото: минтранс России