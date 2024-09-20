Общество 20.09.2024 в 12:50

В Улан-Удэ обновили проезд по улице Милютина

Изначально там не было ни асфальта, ни тротуара
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Текст: Служба информации "Номер один"
В Улан-Удэ обновили проезд по улице Милютина

В Улан-Удэ обновили проезд по улице Милютина.

- Друзья, по просьбе наших жителей отремонтировали проезд по ул. Милютина . Здесь фактически не было асфальтового покрытия, были в непригодном состоянии, а где-то и вовсе отсутствовали тротуары. Благодаря нашему муниципальному проекту «Народный бюджет - 2024» мы обновили проезжую часть и обустроили тротуары по ул. Милютина - от ул. Пушкина до ул. Жуковского. Теперь местные жители могут комфортно и безопасно передвигаться по улице, как на машинах, так и пешком, - рассказал мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков.


Программа «Народный бюджет» - это прямое участие жителей Улан-Удэ в развитии города. Улан-удэнцы сами решают, что лучше построить или благоустроить.

За 5 лет в городе уже реализовано 175 проектов, за которые проголосовало наибольшее количество улан-удэнцев.

 

Фото: телеграм канал мэра Улан-Удэ Игоря Шутенкова

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народный бюджет Шутенков

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