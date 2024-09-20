В столице Монголии снесут и заново построят дом, пострадавший от взрыва газовоза

Городский совет монгольской столицы принял решение снести многоэтажный жилой дом, пострадавший от взрыва грузовика с 60 тоннами газа в январе 2024 года.

- Депутаты горсовета обсудили и приняли решение снести в течении 2024 года жилой дом, куда перекинулся огонь от взрыва грузовика с 60 тоннами газа. Жильцам продлят срок аренды квартир, которую оплачивает городской бюджет. Средства на строительство нового дома пойдут из резервного фонда бюджета 2025 года, – рассказали в горсовете.

Ранее вице-премьер монгольского правительства Сайнбуянгийн Амарсайхан подтвердил заключения экспертов о том, что дом непригоден к проживанию. Здание пострадало настолько, что может не выдержать землетрясение.

Взрыв, вызвавший пожар в жилом доме и гибель семи человек, произошел ночью 24 января, когда грузовик с 60 тоннами газа столкнулся с легковой машиной.

На месте погибли три спасателя пожарной бригады. Огонь перекинулся на припаркованные рядом машины и жилой дом, откуда в больницы доставили пять человек с ожогами 80-90% тела, четверо из них умерли.

Фото: Номер один