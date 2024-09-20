Во ВСГУТУ открылась международная конференция по социальной работе

Во ВСГУТУ открылась 13-я международная научно-практическая конференция «Формы и методы социальной работы в различных сферах жизнедеятельности». В этом году она собрала ученых и практиков из России, Республики Беларусь и Монголии.

На протяжении двух дней: 19 и 20 сентября, - участники обсудят существующие и новые подходы в сфере социальной работы.

- В своем выступлении я рассказала участникам конференции об актуальных вопросах и перспективах развития социальной отрасли Бурятии. В Год семьи у нас главный акцент на демографической политике - в первую очередь, поддержка семей с детьми, в том числе студенческих и многодетных. Это не только выплаты, это и помощь в преодолении трудной жизненной ситуации посредством социального контракта, который уже доказал свою эффективность. Отдельной строкой - всесторонняя межведомственная поддержка участников СВО и их семей. Алгоритм работы в этом направлении разработан и успешно реализуется на всех уровнях, - рассказала министр социальной защиты населения РБ Татьяна Быкова.

Фото: пресс-служба ФГБОУ ВО ВСГУТУ