Девочку из Бурятии будут кормить в школе по индивидуальному меню

Уполномоченный по правам ребенка в Бурятии Наталья Ганькина рассказала, что смогла организовать питание в школе для ребенка с пищевыми особенностями по индивидуальному диетическому меню.

- Ко мне обратилась мама ребёнка, которому по состоянию здоровья показана пожизненная безмолочная диета. По словам мамы в школе допускались нарушения при организации питания. Совместно с Роспотребнадзором республики мы выехали в школу и установили, что в медкарте ребёнка имелась запись о диагнозе. Однако директор школы сказала, что назначение лечащего врача по специальной форме в адрес администрации школы от родителей не поступало, поэтому индивидуальное меню для учащегося не разрабатывалось, - пишет Ганькина в соцсетях.

В результате проведенной работы школой заключен договор с поставщиком школьного питания.

- Меню согласовано с родителями ребенка. Девочка теперь питается по индивидуально разработанному диетическому меню, показанному при безлактозной диете.

Фото: ТГ-канал Натальи Ганькиной