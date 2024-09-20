Общество 20.09.2024 в 15:31

В Заиграевском районе высадили 60 тысяч саженцев сосны

В акции приняло участие более 500 человек
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Текст: Служба информации "Номер один"
В Заиграевском районе высадили 60 тысяч саженцев сосны

Сегодня, 20 сентября, сотрудники Республиканского агентства гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций приняли активное участие в акции «Всероссийский день посадки леса» (возрастное ограничение 0+), которая прошла на территории Усть-Брянского участкового лесничества Заиграевского района.

В рамках масштабной акции, в которой приняли участие более 500 человек, на общей площади 15 гектаров было высажено 60 тысяч саженцев сосны обыкновенной.

Сотрудники агентства внесли свой вклад в восстановление лесного фонда, присоединившись к общей инициативе по восстановлению лесов.

- Посадка леса — это не просто посадка деревьев, это вклад в будущее нашей планеты. Мы обязаны сохранять леса, которые являются легкими нашей планеты. Это наша ответственность и вклад в благополучие будущих поколений», — прокомментировал заместитель руководителя республиканского агентства ГО и ЧС Александр Степанов.

Возрастное ограничение 0+


Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС


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