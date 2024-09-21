В Улан-Удэ начался месячник чистоты

О том, что с сегодняшнего дня в Улан-Удэ стартовал месячник чистоты, рассказал мэр столицы Игорь Шутенков:«Будем приводить в порядок наш любимый город и готовить его к зиме. Убираться будем везде, в том числе на придомовых территориях. Сотрудники администрации будут выходить на уборку улиц, скверов и парков».По словам градоначальника, в рамках месячник планируется провести очистку подвалов и чердаков, просушить затопленные подвалы, закрыть чердачные и подвальные помещения. Также - провести очистку и дезинфекцию мусороприемных камер, остеклить лестничные клетки, отремонтировать подъездные двери. Кроме того, власти хотят привести в порядок контейнерные площадки для сбора отходов и убрать видовой мусор с улиц, парков и скверов.Общегородской субботник состоится 19 октября.Фото: «Номер один»