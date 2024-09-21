Общество 21.09.2024 в 13:25

В Улан-Удэ начался месячник чистоты

В городе будут убирать улицы, подвалы и чердаки
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Текст: Станислав Сергеев
В Улан-Удэ начался месячник чистоты
О том, что с сегодняшнего дня в Улан-Удэ стартовал месячник чистоты, рассказал мэр столицы Игорь Шутенков:

«Будем приводить в порядок наш любимый город и готовить его к зиме. Убираться будем везде, в том числе на придомовых территориях. Сотрудники администрации будут выходить на уборку улиц, скверов и парков». 

По словам градоначальника, в рамках месячник планируется провести очистку подвалов и чердаков, просушить затопленные подвалы, закрыть чердачные и подвальные помещения. Также - провести очистку и дезинфекцию мусороприемных камер, остеклить лестничные клетки, отремонтировать подъездные двери. Кроме того, власти хотят привести в порядок контейнерные площадки для сбора отходов и убрать видовой мусор с улиц, парков и скверов.

Общегородской субботник состоится 19 октября. 

Фото: «Номер один»

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