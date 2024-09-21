Бурятию снова потрясло

Сегодня в 15:10 от сейсмической станции Байкальского филиала Единой геофизической службы РАН города Иркутск в диспетчерскую службу главного управления МЧС поступила информация о том, что в 14.55 произошло сейсмособытие на территории Иркутской области магнитудой 4,2 балла.Эпицентр находился в 38 километрах северо-западнее населенного пункта Исток Кабанского района.На данный момент информация уточняется.