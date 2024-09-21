Общество 21.09.2024 в 16:29
Бурятию снова потрясло
Сейсмособытие оценили в 4,2 балла
Текст: Станислав Сергеев
Сегодня в 15:10 от сейсмической станции Байкальского филиала Единой геофизической службы РАН города Иркутск в диспетчерскую службу главного управления МЧС поступила информация о том, что в 14.55 произошло сейсмособытие на территории Иркутской области магнитудой 4,2 балла.
Эпицентр находился в 38 километрах северо-западнее населенного пункта Исток Кабанского района.
На данный момент информация уточняется.
Эпицентр находился в 38 километрах северо-западнее населенного пункта Исток Кабанского района.
На данный момент информация уточняется.
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