Общество 22.09.2024 в 12:19

Учитель из Бурятии победила во Всероссийском конкурсе

Награду ей вручил министр просвещения РФ Сергей Кравцов
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Текст: Служба информации "Номер один"
Учитель из Бурятии победила во Всероссийском конкурсе

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов в Казани наградил победителей всероссийского конкурса «Лучший учитель родного языка и родной литературы». В число победителей и лауреатов конкурса вошли два учителя из Бурятии.


- Победителем стала наша учитель по бурятскому языку из республиканского бурятского лицея-интерната №1 Светлана Раданжапова. Ещё один учитель из детского сада «Алые паруса» Людмила Бальжурова вошла в число 15 лучших в своей номинации и завоевала звание лауреата. Благодаря победе наших учителей в следующем году этот  всероссийский конкурс пройдёт в Улан-Удэ! – сообщил глава Бурятии Алексей Цыденов.

 

Фото: телеграм канал главы Бурятии Алексея Цыденова

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