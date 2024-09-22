Учитель из Бурятии победила во Всероссийском конкурсе

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов в Казани наградил победителей всероссийского конкурса «Лучший учитель родного языка и родной литературы». В число победителей и лауреатов конкурса вошли два учителя из Бурятии.





- Победителем стала наша учитель по бурятскому языку из республиканского бурятского лицея-интерната №1 Светлана Раданжапова. Ещё один учитель из детского сада «Алые паруса» Людмила Бальжурова вошла в число 15 лучших в своей номинации и завоевала звание лауреата. Благодаря победе наших учителей в следующем году этот всероссийский конкурс пройдёт в Улан-Удэ! – сообщил глава Бурятии Алексей Цыденов.

Фото: телеграм канал главы Бурятии Алексея Цыденова