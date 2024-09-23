В Улан-Удэ начался месячник чистоты

В Улан-Удэ с 21 сентября начался месячник чистоты. Он продлится до 19 октября.

- Друзья, с сегодняшнего дня начинаем месячник чистоты. Будем приводить в порядок наш любимый город и готовить его к зиме. Убираться будем везде, в том числе на придомовых территориях. Сотрудники администрации будут выходить на уборку улиц, скверов и парков. Вместе мы сделаем наш город чище!- сообщил мэр города Игорь Шутенков в своем телеграм канале.

Будет проведена очистка подвалов и чердаков, просушены затопленные подвалы, закрыты чердачные и подвальные помещения, проведена очистка и дезинфекция мусороприемных камер.

Также будут остеклены лестничные клетки, отремонтированы подъездные двери, приведены в порядок контейнерные площадки для сбора отходов и убран весь мусор с улиц, парков и скверов.

Общегородской субботник состоится 19 октября (возрастное ограничение 0+).

Фото: телеграм канал мэра города Игоря Шутенкова