В Улан-Удэ начался месячник чистоты
В Улан-Удэ с 21 сентября начался месячник чистоты. Он продлится до 19 октября.
- Друзья, с сегодняшнего дня начинаем месячник чистоты. Будем приводить в порядок наш любимый город и готовить его к зиме. Убираться будем везде, в том числе на придомовых территориях. Сотрудники администрации будут выходить на уборку улиц, скверов и парков. Вместе мы сделаем наш город чище!- сообщил мэр города Игорь Шутенков в своем телеграм канале.
Будет проведена очистка подвалов и чердаков, просушены затопленные подвалы, закрыты чердачные и подвальные помещения, проведена очистка и дезинфекция мусороприемных камер.
Также будут остеклены лестничные клетки, отремонтированы подъездные двери, приведены в порядок контейнерные площадки для сбора отходов и убран весь мусор с улиц, парков и скверов.
Общегородской субботник состоится 19 октября (возрастное ограничение 0+).
Фото: телеграм канал мэра города Игоря Шутенкова