Общество 23.09.2024 в 09:44

Наркосбытчики из Улан-Удэ на 10 лет отправятся за решетку

Молодежь занималась раскладкой запрещенки по тайникам
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Текст: Елена Кокорина
Наркосбытчики из Улан-Удэ на 10 лет отправятся за решетку

Молодых наркосбытчиков в Улан-Удэ суд приговорил к 10 годам лишения свободы. 19-ти и 22-летний парни были частью организованной преступной группировки и раскладывали запрещенку в тайники-закладки.

- Установлено, что с июня 2023 года 19-летний молодой человек состоял в организованной группе, совершающей на территории г. Улан-Удэ незаконный сбыт наркотических средств синтетического происхождения. Он предложил своему 22-летнему знакомому заниматься этой деятельностью совместно, на что тот согласился. По полученным от участников группы координатам они находили тайники с оптовыми партиями наркотиков, раскладывали их по «закладкам», а сведения об их местонахождении сообщали оператору для дальнейшего сбыта, - рассказали в прокуратуре республики.

В августе 2023 года при попытке отыскать оптовую партию запрещенных веществ их засекла полиция.

- Часть партии, которую соучастники не успели сбыть наркопотребителям, была изъята. Советский районный суд г. Улан-Удэ приговорил виновных к 10 и 10,5 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил, - добавили в ведомстве.

Фото:  loon.site

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