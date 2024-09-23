Общество 23.09.2024 в 10:22

Фильм о Бурятии стал первым во втором сезоне конкурса «Дальний Восток – Земля приключений»

Он рассказывает о непростом восхождении на гору Мунку-Сардык
A- A+
Текст: Служба информации "Номер один"
Фильм о Бурятии стал первым во втором сезоне конкурса «Дальний Восток – Земля приключений»

Короткометражный фильм, посвященный восхождению на Мунку-Сардык, открыл череду публикаций об участниках второго сезона конкурса «Дальний Восток – Земля приключений». Автор ролика - Светлана Гуслякова. Его опубликовали самым первым из всех конкурсных фильмов.

- Друзья, начинаем наше знакомство с короткометражными фильмами участников второго сезона конкурса «Дальний Восток — Земля приключений», допущенными до оценки жюри. И путешествие по Дальнему Востоку мы начнем с Бурятии! – сообщили организаторы конкурса.

Мунку-Сардык – высочайшая вершина Саян и самая высокая точка в Бурятии. Высота гольца - 3491 метров. Для восхождения нужно иметь пропуск для нахождения в пограничной зоне. Выходить на маршрут лучше в конце апреля или начале мая, пока река Белый Иркут не подтаяла, ведь часть маршрута проходит по ней. Большая часть маршрута проходит по снегу и льду, поэтому нужна специальная экипировка. Склон вершины достаточно крут, нужно быть к этому готовым - обязательна страховочная система.

Конкурс «Дальний Восток — Земля приключений» проходит в трех номинациях: пешее путешествие (пеший поход, веломаршрут по дикой природе); водное путешествие (сплав по реке, морское, подводное путешествие, серфинг); зимнее путешествие (лыжный поход, путешествие на собачьих упряжках, зимний веломаршрут, сноубординг).

Награда за лучший короткометражный фильм (гран-при) о путешествии по Дальнему Востоку – 3 млн рублей. За победу в номинации – 1 млн рублей. За второе место – 300 тысяч, за третье – 100 тысяч.

Участники могут прислать видео с прошлых путешествий. Оно должно быть совершено в период не ранее 1 сентября 2023 года и не позднее 30 декабря 2024 года. Оставить заявку или узнать подробности можно на сайте https://путешественникдв.рф.

Конкурс проводится по инициативе Юрия Трутнева при поддержке Минвостокразвития России, АО «Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики», НКО «Фонд развития социальных инициатив».


 

Фото: скриншот из фильма, https://t.me/travelerdv (телеграм канал всероссийского конкурса путешествий "Дальний Восток - Земля приключений")

Теги
Дальний Восток конкурс Бурятия Дальний Восток – земля приключений

Все новости

На ремонтном участке дороги в Бурятии перевернулась машина
23.09.2024 в 10:56
В Еравнинском районе полностью сгорела баня
23.09.2024 в 10:43
Подросток из Бурятии перевернулся на машине отца
23.09.2024 в 10:41
В Бурятии вылетевшая на встречку Хонда угодила под КАМАЗ
23.09.2024 в 10:29
Фильм о Бурятии стал первым во втором сезоне конкурса «Дальний Восток – Земля приключений»
23.09.2024 в 10:22
Сотни жилых домов в Улан-Удэ остались без света
23.09.2024 в 09:58
В Бурятии на Боевой марафон по каратэ собрались спортсмены из трех регионов
23.09.2024 в 09:51
Наркосбытчики из Улан-Удэ на 10 лет отправятся за решетку
23.09.2024 в 09:44
В Улан-Удэ начался месячник чистоты
23.09.2024 в 09:40
В Улан-Удэ состоялась премьера фильма про Героя России Алдара Цыденжапова
23.09.2024 в 09:29
ЗУРХАЙ
с 18 по 24 сентября

Читайте также
Наркосбытчики из Улан-Удэ на 10 лет отправятся за решетку
Молодежь занималась раскладкой запрещенки по тайникам
23.09.2024 в 09:44
В Улан-Удэ начался месячник чистоты
Он продлится до 19 октября
23.09.2024 в 09:40
Боевые выплаты в период отпуска
Разберем основные условия
23.09.2024 в 09:00
Учитель из Бурятии победила во Всероссийском конкурсе
Награду ей вручил министр просвещения РФ Сергей Кравцов
22.09.2024 в 12:19
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru