Фильм о Бурятии стал первым во втором сезоне конкурса «Дальний Восток – Земля приключений»

Короткометражный фильм, посвященный восхождению на Мунку-Сардык, открыл череду публикаций об участниках второго сезона конкурса «Дальний Восток – Земля приключений». Автор ролика - Светлана Гуслякова. Его опубликовали самым первым из всех конкурсных фильмов.

- Друзья, начинаем наше знакомство с короткометражными фильмами участников второго сезона конкурса «Дальний Восток — Земля приключений», допущенными до оценки жюри. И путешествие по Дальнему Востоку мы начнем с Бурятии! – сообщили организаторы конкурса.



Мунку-Сардык – высочайшая вершина Саян и самая высокая точка в Бурятии. Высота гольца - 3491 метров. Для восхождения нужно иметь пропуск для нахождения в пограничной зоне. Выходить на маршрут лучше в конце апреля или начале мая, пока река Белый Иркут не подтаяла, ведь часть маршрута проходит по ней. Большая часть маршрута проходит по снегу и льду, поэтому нужна специальная экипировка. Склон вершины достаточно крут, нужно быть к этому готовым - обязательна страховочная система.



Конкурс «Дальний Восток — Земля приключений» проходит в трех номинациях: пешее путешествие (пеший поход, веломаршрут по дикой природе); водное путешествие (сплав по реке, морское, подводное путешествие, серфинг); зимнее путешествие (лыжный поход, путешествие на собачьих упряжках, зимний веломаршрут, сноубординг).



Награда за лучший короткометражный фильм (гран-при) о путешествии по Дальнему Востоку – 3 млн рублей. За победу в номинации – 1 млн рублей. За второе место – 300 тысяч, за третье – 100 тысяч.



Участники могут прислать видео с прошлых путешествий. Оно должно быть совершено в период не ранее 1 сентября 2023 года и не позднее 30 декабря 2024 года. Оставить заявку или узнать подробности можно на сайте https://путешественникдв.рф.



Конкурс проводится по инициативе Юрия Трутнева при поддержке Минвостокразвития России, АО «Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики», НКО «Фонд развития социальных инициатив».





Фото: скриншот из фильма, https://t.me/travelerdv (телеграм канал всероссийского конкурса путешествий "Дальний Восток - Земля приключений")