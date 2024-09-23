В Бурятии нерест байкальского омуля охраняют беспилотники

Напомним, с 1 августа в Бурятии начался нерест байкальского омуля, продлится он до 15 ноября. К усиленной охране эндемика приступили все причастные ведомства: Ангаро-Байкальского территориального управления Росрыболовства, БФ «БайкалНИРО», МВД и т.д.

Также в прошлую пятницу в администрации Кабанского района было проведено рабочее совещание по вопросу охраны байкальского омуля в нерестовый период.

- По предварительным данным общая численность нерестовых стад байкальского омуля остается на уровне прошлого года и составляет около 1,5 млн. особей: около 1 млн. – это североморская популяция, 220 тыс. – баргузинская; 200 тыс. – селенгинская, 80 тыс. – большереченская, - привел цифры руководитель бурятского филиала «ВНИРО» Сергей Кушнарев.

- Что касается большереченской популяции, сейчас идет на нерест то малочисленное поколение 2015-2017 годов. Именно в те года численность и биомасса омуля достигли своих критически низких отметок, из-за чего, собственно, и был введен запрет на промышленный вылов. Но уже в конце 2025-26 гг. на массовый нерестовый ход пойдет многочисленное пополнение, родившееся уже после запрета на вылов омуля, - подчеркнул Сергей Кушнарев.



Охраной нерестовых стад омуля занимаются государственные инспекторы Росрыболовства. В этом году выставлено больше постов: 11 стационарных и 6 мобильных.

Кроме того, ежедневно совместно с коллегами на рейды выезжают сотрудники ДПС (от 4 до 6 постов). Уже третий год сотрудники Рыбоохраны используют в своей работе беспилотные летательные аппараты. Рыбоохранная территория поделена на квадраты, созданы полетные карты, что существенно помогает в режиме реального времени выявлять нарушения и оперативно на них реагировать. Инспекторы находятся на своих местах круглосуточно.



- Рыбоохрана располагает 13 скоростными катерами и 22 единицами спецтранспорта, охранными мероприятиями охвачено 3 прибайкальских района республики. Всего с начала нерестовой кампании инспекторами было пресечено 93 нарушения, из них 10 переданы в МВД. Изъято и уничтожено 366 кг рыбы, изъято 1800 метров сетей и три лодки, - отмечает глава минсельхоза Бурятии Галсан Дареев. - Каждую рыбу можно продать в пределах 600 рублей, штраф же за каждого пойманного омуля в нерестовый период составляет 7280 рублей. Мы должны понимать и принимать тот факт, что омуль находится под охраной, за нарушение закона полагается наказание.



К одним из факторов, влияющих на популяцию байкальского омуля, часто причисляют растущее число бакланов. По сообщению Дeниcа Kpылoва, государственного охотничьего инспектора Бypпpиpoднaдзopa к ноябрю будет готово исследование, отображающее всю объективную картину жизнедеятельности изначально чуждого для экосистемы Байкала баклана. Там же будут отображены все методы по снижению численности данных птиц.



Фото: Номер один