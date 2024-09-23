Россия представила самую большую линейку продукции на благотворительной ярмарке в Улан-Баторе

Женский дипломатический клуб при министерстве иностранных дел Монголии провел ежегодную благотворительную ярмарку, в которой посольство России представило самый большой ассортимент товаров из разных регионов страны и национальную русскую кухню.

Учащиеся школы при Улан-Баторского филиале Российского экономического университета имени Г. Плеханова выступили с русским народным танцем на торжественном открытии ярмарки.





В ней также приняли участие дипмиссии стран Евросоюза, Индии, Лаоса, Таиланда, Южной Кореи и Японии. Монгольскую сторону представили малые и средние предприятия, возглавляемые женщинами.

Женский дипломатический клуб при МИД Монголии был создан в 1998 году. Средства, собранные в рамках благотворительных мероприятий клуба идут на помощь социально незащищенным слоям населения. В частности, приобретение мебели для детей с ограниченными возможностями.

Фото и скриншот видео: Чингис Шоноев