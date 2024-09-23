В Бурятии высадят свыше 17 млн маленьких сосен

Во всех районах Бурятии начались осенние посадки лесных культур. Всего лесники запланировали к посадке свыше 17 млн сеянцев сосны.

- Мы ежегодно занимаемся данными мероприятиями, приживаемость посадочного материала составляет 80%, что является отличным показателем. Посадки проходят два раза в год, весной и осенью. Лесники содержат 17 питомников, благодаря которым мы восполняем лес, поврежденный огнем. Весь материал мы выращиваем самостоятельно, начиная со сбора семян. На балансе числится свыше 650 килограмм посевного материала, - рассказал замначальника отдела воспроизводства лесов Юрий Березин.

Лесовосстановление, одно из приоритетных направлений в лесном хозяйстве. С начала 2024 года высажено уже более 16 млн. сеянцев сосны.

- Человеческий фактор по-прежнему остается одной из главных причин возгораний в лесном массиве. В 2024 году в Бурятии было зарегистрировано 620 лесных пожаров, на площади свыше 300 тысяч га, но лесники активно занимаются выращиванием и посадкой молодых деревьев, что способствует активному лесовосстановлению, - добавили в Республиканском агентстве лесного хозяйства.

Фото: РАЛХ