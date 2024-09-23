Общество 23.09.2024 в 14:44
В Улан-Удэ очищают ливневки
Сейчас работы идут в 118 квартале
По поручению мэра Улан-Удэ Игоря Шутенкова сейчас работы идут в 118 квартале.
Сотрудники Комбината по благоустройству разобрали ливневку и очистили ее от песка и грязи. Протяженность участка - более 3 км. Работы идут на протяжении трех дней.
- Листья, ветки, мусор и другие отходы накапливаются в ливневых канализациях и препятствуют нормальному стоку воды. Сначала специалисты разбирают ливневку, убирают из нее мусор, а после промывают канало-промывочной машиной, - сообщили в мэрии города.
Всего на балансе комбината 66 объектов ливневых канализаций - это 1266 км. На сегодняшний день очищено более 80%.
Фото: администрация Улан-Удэ