Жителей Улан-Удэ атакует липовый Энергосбыт

Мошенники придумали новый способ как «выудить» из улан-удэнцев коды, которые те получают по СМС. В сентябре 53-летнему жителю Улан-Удэ позвонили из якобы «Энергосбыта» и предложили провести плановую замену электросчетчика. Чтобы все прошло без лишних хлопот, предложили поставить его в электронную очередь. Никуда ходить не надо – в очередь поставим удаленно.

В результате разговора с мошенником, мужчина сообщил ему код от личной страницы на портале Госуслуг. Код пришел на его телефон в виде смс от данного портала, прямо во время разговора со злоумышленником. Полностью читать смс гражданин не стал и продиктовал код. А ведь в смс помимо кода было также предупреждение - не сообщайте код никому.

Сразу после окончания разговора, мужчине стали звонить другие мошенники, занимали его время разговорами. Команде преступников надо было потянуть время, чтобы успеть проникнуть на страницу улан-удэнца на Госуслугах. И тут мужчина вдруг понял, что его атаковали мошенники. Он прервал разговор и экстренно обратился в МФЦ, заблокировал свою страницу на Госуслугах (мошенники уже успели взять на Госуслугах справки от его имени). Пока информации, что на него офомлен кредит не поступала, но надо еще выждать, чтобы убедиться в этом. Сейчас возбуждено уголовное дело.

Три главных вида «информационных» преступлений - это мошенничество с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, кражи с банковских счетов и неправомерный доступ к компьютерной информации (взлом аккаунтов в соцсетях, также на портале Госуслуг). Чего только ни предлагают людям – записаться в очередь в Пенсионный фонд для перерасчета пенсии, для продления медполиса, предлагают продлить сим-карту сотовой компании, у которой якобы истекает срок действия и т. д. Ежедневно в Улан-Удэ происходит до 20 таких преступлений, хотя, конечно, многие давно раскусили эти методы и не становятся жертвами преступников. Полиция ежедневно проводит десятки встреч с гражданами в трудовых коллективах, школах, ВУЗах.

По первому виду отмечается определенный спад. По второму виду падение зарегистрированных преступлений идет по республике на 32 %, а по Улан-Удэ на 35 %. Но по последнему виду идет ошеломляющий рост - по Бурятии на 426 %, по Улан-Удэ – на 250.

Полиция призывает всех, кто сменил сотовый номер, убрать старый номер из всех соцсетей, с портала Госуслуг, с сайтов банков и т.д. Дело в том, что в Бурятию приезжают мошенники из других регионов и покупают сим-карты. Потом, увезя их в свой регион России, они целенаправленно пытаются по ним проникнуть на аккаунты граждан где только можно. Да и местные злоумышленники тоже есть.

На Госуслугах лучше отозвать согласие банкам на обработку персональных данных. Преступления, связанные с Госуслугами, хуже всего раскрываются (так как атаки идут из зарубежных стран). Мошенники очень изобретательны, могут выслать даже поддельное удостоверение сотрудника силового органа. Могут выслать фиктивные документы об аресте счетов. Могут угрожать уголовным делом, повышать голос, давить психологически, создавать панику и спешку, чтобы жертва не смогла ни с кем посоветоваться. Но их бояться не надо. Надо класть трубку.

Фото: loon.site