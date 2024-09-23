Общество 23.09.2024 в 14:58

Жителей Улан-Удэ атакует липовый Энергосбыт

Полиция призывает игнорировать предложения записаться в электронную очередь на замену счетчика
A- A+
Текст: Петр Санжиев
Жителей Улан-Удэ атакует липовый Энергосбыт

Мошенники придумали новый способ как «выудить» из улан-удэнцев коды, которые те получают по СМС. В сентябре 53-летнему жителю Улан-Удэ позвонили из якобы «Энергосбыта» и предложили провести плановую замену электросчетчика. Чтобы все прошло без лишних хлопот, предложили поставить его в электронную очередь. Никуда ходить не надо – в очередь поставим удаленно.

 В результате разговора с мошенником, мужчина сообщил ему код от личной страницы на портале Госуслуг. Код пришел на его телефон в виде смс от данного портала, прямо во время разговора со злоумышленником. Полностью читать смс гражданин не стал и продиктовал код. А ведь в смс помимо кода было также предупреждение - не сообщайте код никому.

Сразу после окончания разговора, мужчине стали звонить другие мошенники, занимали его время разговорами. Команде преступников надо было потянуть время, чтобы успеть проникнуть на страницу улан-удэнца на Госуслугах. И тут мужчина вдруг понял, что его атаковали мошенники. Он прервал разговор и экстренно обратился в МФЦ, заблокировал свою страницу на Госуслугах (мошенники уже успели взять на Госуслугах справки от его имени). Пока информации, что на него офомлен кредит не поступала, но надо еще выждать, чтобы убедиться в этом. Сейчас возбуждено уголовное дело.

Три главных вида «информационных» преступлений - это мошенничество с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, кражи с банковских счетов и неправомерный доступ к компьютерной информации (взлом аккаунтов в соцсетях, также на портале Госуслуг). Чего только ни предлагают людям – записаться в очередь в Пенсионный фонд для перерасчета пенсии, для продления медполиса, предлагают продлить сим-карту сотовой компании, у которой якобы истекает срок действия и т. д. Ежедневно в Улан-Удэ происходит до 20 таких преступлений, хотя, конечно, многие давно раскусили эти методы и не становятся жертвами преступников. Полиция ежедневно проводит десятки встреч с гражданами в трудовых коллективах, школах, ВУЗах.

По первому виду отмечается определенный спад. По второму виду падение зарегистрированных преступлений идет по республике на 32 %, а по Улан-Удэ на 35 %. Но по последнему виду идет ошеломляющий рост - по Бурятии на 426 %, по Улан-Удэ – на 250.

Полиция призывает всех, кто сменил сотовый номер, убрать старый номер из всех соцсетей, с портала Госуслуг, с сайтов банков и т.д. Дело в том, что в Бурятию приезжают мошенники из других регионов и покупают сим-карты. Потом, увезя их в свой регион России, они целенаправленно пытаются по ним проникнуть на аккаунты граждан где только можно. Да и местные злоумышленники тоже есть.

На Госуслугах лучше отозвать согласие банкам на обработку персональных данных. Преступления, связанные с Госуслугами, хуже всего раскрываются (так как атаки идут из зарубежных стран). Мошенники очень изобретательны, могут выслать даже поддельное удостоверение сотрудника силового органа. Могут выслать фиктивные документы об аресте счетов. Могут угрожать уголовным делом, повышать голос, давить психологически, создавать панику и спешку, чтобы жертва не смогла ни с кем посоветоваться. Но их бояться не надо. Надо класть трубку.

Фото: loon.site

Теги
мошенники

Все новости

Неадекват в Бурятии пытался поджечь избитого сельчанина
23.09.2024 в 15:29
Тепло в дома улан-удэнцев подается с опережением графика
23.09.2024 в 15:21
Жителей Улан-Удэ атакует липовый Энергосбыт
23.09.2024 в 14:58
В Улан-Удэ очищают ливневки
23.09.2024 в 14:44
Хмельные красавицы из Бурятии ограбили салон красоты
23.09.2024 в 14:30
На бытовых пожарах в Улан-Удэ погибло в 3 раза больше людей
23.09.2024 в 14:09
В Монголии с успехом прошли показы спектакля о боях на Халхин-Голе
23.09.2024 в 13:54
Свадьбу артистов из Бурятии показали на Первом канале
23.09.2024 в 13:52
Мэрия Улан-Удэ всерьез взялась за нестационарные торговые объекты
23.09.2024 в 13:29
Россия представила самую большую линейку продукции на благотворительной ярмарке в Улан-Баторе
23.09.2024 в 13:17
ЗУРХАЙ
с 18 по 24 сентября

Читайте также
Тепло в дома улан-удэнцев подается с опережением графика
За неделю подключено более полутора тысяч жилых домов
23.09.2024 в 15:21
В Улан-Удэ очищают ливневки
Сейчас работы идут в 118 квартале
23.09.2024 в 14:44
Мэрия Улан-Удэ всерьез взялась за нестационарные торговые объекты
Нарушителям уже выданы десятки уведомлений-предупреждений
23.09.2024 в 13:29
Россия представила самую большую линейку продукции на благотворительной ярмарке в Улан-Баторе
В ярмарке приняли участие страны Евросоюза, Индии, Лаоса, Таиланда, Южной Кореи и Японии
23.09.2024 в 13:17
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru