Общество 23.09.2024 в 15:21
Тепло в дома улан-удэнцев подается с опережением графика
За неделю подключено более полутора тысяч жилых домов
Тепло в дома улан-удэнцев подается с опережением графика. За неделю подключено более полутора тысяч жилых домов.
- За семь дней отопительного сезона в Улан-Удэ 1532 жилых дома подключили к отоплению, что на 35 домов больше, чем планировалось, - сообщили в комитете городского хозяйства администрации города Улан-Удэ.
Социальные объекты, лечебные и образовательные учреждения уже полностью обеспечены отоплением.
Напомним, что постепенное подключение к теплоснабжению продолжится до 25 сентября включительно.
График подключения к теплу можно посмотреть здесь.
Фото: loon.site