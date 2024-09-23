Общество 23.09.2024 в 15:21

Тепло в дома улан-удэнцев подается с опережением графика

За неделю подключено более полутора тысяч жилых домов
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Текст: Служба информации "Номер один"
Тепло в дома улан-удэнцев подается с опережением графика

Тепло в дома улан-удэнцев подается с опережением графика. За неделю подключено более полутора тысяч жилых домов.

- За семь дней отопительного сезона в Улан-Удэ 1532 жилых дома подключили к отоплению, что на 35 домов больше, чем планировалось, - сообщили в комитете городского хозяйства администрации города Улан-Удэ.

Социальные объекты, лечебные и образовательные учреждения уже полностью обеспечены отоплением.

Напомним, что постепенное подключение к теплоснабжению продолжится до 25 сентября включительно.

График подключения к теплу можно посмотреть здесь.

 

Фото: loon.site

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