В микрорайоне Загорск открыли «умную» спортивную площадку. Площадка расположена при школе № 36.

- Это первая школа Улан-Удэ, которая получила такую площадку. Она оснащена современным оборудованием с QR-кодами и доступом в интернет. Любой желающий сможет проводить тут индивидуальные занятия, а полученная информация позволит правильно выполнять упражнения, - сообщил мэр города Улан-Удэ Игорь Шутенков.

Тут есть футбольное поле с искусственным покрытием, беговыми дорожками, трибуной на 100 мест, баскетбольная и волейбольная площадки, а также тренажеры и площадка для занятий воркаутом.

Фото: телеграм канал мэра Улан-Удэ Игоря Шутенкова