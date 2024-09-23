Общество 23.09.2024 в 16:09

В Бурятии олени готовятся к битве с соперниками

Так животные меряются силами в период гона
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Текст: Елена Кокорина
В Бурятии олени готовятся к битве с соперниками

В Бурятии фотоловушка с особо охраняемой природной территории регионального значения природного парка «Шумак» засняла видео, на котором благородный олень пробует свои силы перед встречей с соперником. Так он готовится к борьбе в период гона.

Этот период в жизни изюбря является наиболее интересным моментом для охотоведов. В сентябре начинается рев благородного оленя, который разносится на многие километры по лесу.

- Если удастся оказаться рядом с этим животным в период рева, то можно будет различить все интонации и услышать забавный процесс «настраивания» изюбря на рев. К окончанию гона изюбр теряет до четверти своего веса, так как в течение всего брачного периода питается очень мало, - рассказывают в ГУ «Бурприрода».

Зимой изюбр ведет в основном дневной образ жизни. Самцы нередко уходят выше в горы, а самки вместе с молодняком образуют небольшие группы и кочуют с места на место в поисках пищи и менее снежных территорий.

В Бурприроде напомнили, что до 15 октября в связи с ревом изюбря в ООПТ регионального значения объявлен режим тишины.

Фото: loon.site

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