За пропаганду чайлдфри в России готовят штрафы до 1 миллиона рублей

Правительство России поддержало законопроект о введении административного наказания за пропаганду отказа от деторождения (так называемого движения «чайлдфри») по аналогии с наказанием за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений и смены пола. Проект отзыва кабмина есть в распоряжении ТАСС.

- Изменения предлагается внести в КоАП РФ. Напомним, по действующему законодательству пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений и (или) предпочтений, а также смены пола грозит штрафом для граждан в размере от 50 до 100 тыс. рублей, для должностных лиц - от 100 до 200 тыс. рублей, для юридических лиц - от 800 тыс. до 1 млн. рублей либо административным приостановлением деятельности на срок до 90 суток, - сообщает ТАСС.

Если пропаганда совершается в отношении несовершеннолетних, то нижние и верхние границы штрафов увеличиваются в два раза. Если пропаганда совершается с применением СМИ или интернета, то юрлицам и вовсе грозит штраф до 4 млн. рублей.

В отношении пропаганды "чайлдфри" будут применены аналогичные штрафы.



- Концепция законопроекта, направленного на сохранение и укрепление традиционных российских духовно-нравственных ценностей и создание эффективного механизма по их защите, заслуживает внимания. Правительство РФ поддерживает законопроект при условии учета замечания ко второму чтению, - говорится в документе.

Правительство отметило, что критерии понятия «отказ от деторождения» требуют уточнения с внесением соответствующих изменений в отраслевое законодательство.

Только после этого будет возможно сформулировать окончательный вывод в отношении проектируемого изменения в КоАП РФ.

Автором законопроекта выступила член комитета Госдумы по просвещению Эльвира Аиткулова («Единая Россия»).

Фото: loon.site