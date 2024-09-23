Общество 23.09.2024 в 17:40

В Советском районе Улан-Удэ завершается ремонт дороги по ул. Лазо

Дорогу обновили по просьбам местных жителей
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Текст: Служба информации "Номер один"
В Советском районе Улан-Удэ завершается ремонт дороги по ул. Лазо

На днях дорожники обустроили подъезды к домам, чтобы местные жители могли беспрепятственно заезжать во дворы, и уложили второй слой асфальта на проезжей части, сообщили в комитете по строительству администрации Улан-Удэ.

Дорогу в частном секторе по ул. Лазо обновляют по просьбам горожан благодаря национальному проекту «Безопасные качественные дороги».

- Ремонт дороги протяженностью 1,17 км, о котором неоднократно просили местные жители, почти завершен. Для обеспечения безопасности осталось выполнить устройство искусственных дорожных неровностей, установить знаки, ограничивающие скорость транспортных средств, и нанести разметку, - сообщил Евгений Соболев, начальник управления дорожного строительства Комитета.

Перед началом работ подрядная организация ООО «Агаст» полностью демонтировала старое асфальтовое покрытие, затем установила новые бортовые камни, отсыпала основание дороги инертным материалом, обустроила новый остановочный карман и разворотное кольцо на конечной остановке общественного транспорта, а также установила новый остановочный павильон.

После этого на всем протяжении дороги установили наружное освещение, обустроили подъезды к домам и уложили в два слоя новый асфальт. Все работы здесь будут завершены до 1 октября.

- Если будут претензии, то дорога на гарантии 5 лет, и подрядчик будет переделывать все недочеты в течение этого времени, - отметил Евгений Соболев.

В общей сложности в 2024 году в Улан-Удэ по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» ремонтируют 11 участков автомобильных дорог. На масштабные работы выделено 600 млн рублей.

 

Фото: администрация Улан-Удэ

Теги
администрация улан-удэ безопасные и качественные дороги

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