Общество 24.09.2024 в 09:10

По улице Ключевской в Улан-Удэ уже открыли движение для автомобилей

Но мелкий ремонт еще продолжается
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Текст: Служба информации "Номер один"
По улице Ключевской в Улан-Удэ уже открыли движение для автомобилей

По улице Ключевской в Улан-Удэ уже открыли движение для автомобилей. Ремонт дороги от ул. Сахьяновой до «Товаров Бурятии», протяженностью более 1,8 км, еще продолжается, поэтому общественный транспорт пока движется по временным схемам. Сейчас подрядчик приступил к мелким видам работ, сообщили в комитете по строительству администрации Улан-Удэ.

- Из-за сложности работ по устройству ливневой канализации, ремонтные работы были продлены. В частности, много времени заняло устройство прокола под трамвайными путями из-за высокого уровня грунтовых вод. Также трубу ливневой канализации прокладывали под коллектором, и важно было все сделать очень аккуратно, чтобы его не повредить. К тому же мы изыскали средства на дополнительные работы по замене рельсов на переездах в районе пересечения с ул. Дарханской, 10 корпуса ВСГУТУ и ДОСААФ. Эти работы начнутся в ближайшее время. Благодарим горожан за терпение и еще раз приносим извинения за доставленные неудобства, - сказал Евгений Соболев, начальник управления дорожного строительства комитета.

На пересечении ул. Сахьяновой с ул. Ключевской остался небольшой участок, который засыпан инертным материалом. Работы по прокладке коммуникаций на этом участке ведет ОАО «Хотьковский мост», который возводит третий мост. Заасфальтировать этот отрезок дороги компания должна до конца этого года.

Оживленную дорогу по ул. Ключевской ремонтируют второй год по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Ремонт на объекте решит проблему больших «луж», т.к. здесь обустроят полноценную ливневую канализацию.

Полностью сделать дорогу должны до конца октября.

 

Фото: администрация Улан-Удэ

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администрация улан-удэ ремонт дорог

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