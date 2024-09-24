МЧС Бурятии устроили пир в Этнографическом музее

МЧС Бурятии устроило настоящий пир для животных Этнографического музея. Сотрудники ведомства привезли для питомцев несколько коробок овощей и сами покормили их.

- Силами личного состава были собраны излишки урожая, которые стали настоящим лакомством для четвероногих обитателей уголка живой природы. Дары осени были доставлены огнеборцами в местный зоосад, где спасатели не отказали себе в удовольствии лично покормить его обитателей, - рассказывают в МЧС республики.

Фото: скриншот видео ГУ МЧС России по РБ