Общество 24.09.2024 в 09:17

МЧС Бурятии устроили пир в Этнографическом музее

Пожарные покормили животных овощами со своих грядок
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Текст: Елена Кокорина
МЧС Бурятии устроили пир в Этнографическом музее

МЧС Бурятии устроило настоящий пир для животных Этнографического музея. Сотрудники ведомства привезли для питомцев несколько коробок овощей и сами покормили их.

- Силами личного состава были собраны излишки урожая, которые стали настоящим лакомством для четвероногих обитателей уголка живой природы. Дары осени были доставлены огнеборцами в местный зоосад, где спасатели не отказали себе в удовольствии лично покормить его обитателей, - рассказывают в МЧС республики.

Фото: скриншот видео ГУ МЧС России по РБ

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