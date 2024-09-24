Жители Бурятии помимо омуля наловили уголовных дел

На севере Бурятии росгвардейцы задержали браконьеров. Ими оказались жители Северо-Байкальского района 58-ми и 55-ти лет, поймавшие 25 штук омуля.

- Граждане занимались незаконным выловом байкальского омуля в нерестовый период на северо-западном побережье Байкала.На месте преступления были обнаружены и изъяты резиновые лодки, удочки и омуль в количестве 25 особей, - рассказали в Росгвардии республики.

Задержанные граждане, жители Северо-Байкальского района 58 и 55 лет, доставлены в полицию. По фактам незаконной добычи водных биологических ресурсов возбуждены уголовные дела.

- С 1 августа по 15 ноября проходит нерестовый период байкальского омуля, лов эндемика запрещен. Штраф за каждого пойманного в этот период омуля составляет 7280 рублей, - напомнили в ведомстве.

Фото: Росгвардия Бурятии