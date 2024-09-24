Общество 24.09.2024 в 12:58

Жители Улан-Удэ подарили мошенникам более 270 млн. рублей

Одним из частых случаев мошенничества стал взлом аккаунта на Госуслугах
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Текст: Служба информации "Номер один"
Жители Улан-Удэ подарили мошенникам более 270 млн. рублей

Улан-удэнцы за восемь месяцев этого года перевели на счет мошенников более 270 млн. рублей. Один из самых распространенных видов мошенничества – взлом аккаунта на сайте «Госуслуги». Об одном случае рассказали в полиции города.

– В сентябре в полицию обратился 53-летний улан-удэнец. Ему позвонил якобы сотрудник «Энергосбыта», который рассказал о необходимости замены электросчетчика за счет компании и попросил продиктовать код из смс-сообщений от портала «Госуслуг», якобы для регистрации в электронной очереди. Мужчина согласился и продиктовал коды. После чего лже-энергетик сообщил, что заявка на замену электросчетчика принята и работники «Энергосбыта» прибудут в течение недели для проведения работ. Через несколько минут после разговора поступил повторный звонок. В этот раз мошенник преставился сотрудником полиции и сообщил, что злоумышленники взломали личный кабинет портала «Госуслуг» и пытаются похитить деньги с его банковских счетов, – рассказал полковник полиции, начальник отдела полиции №2 управления МВД России по г. Улан-Удэ Дмитрий Норбоев.

Улан-удэнец потом заподозрил, что ведет беседу с мошенником и прервал беседу. Затем он попытался зайти в личный кабинет портала «Госуслуг», но злоумышленники уже успели сменить пароль доступа. После этого мужчина сразу обратился в МФЦ для восстановления доступа к личному кабинету,

Используя взломанный аккаунт портала «Госуслуг» злоумышленники оформляют кредиты в микрофинансовых организациях, а также используют персональные данные для совершения других видов мошенничества.

МВД по республике Бурятия настоятельно рекомендует:

- никому не сообщать код из смс-сообщения, поступивший с портала «Госуслуг»;

- не используемые абонентские номера открепите от профиля портала «Госуслуг»;

- настроить вход на «Госуслуги» по паролю и коду из смс-сообщения (двухэтапная аутентификация);

- в профиле «Госуслуг» отозвать согласия на обработку персональных данных у банковских организаций.

 

Фото: Номер один

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