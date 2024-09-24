Общество 24.09.2024 в 13:33

Сегодня в Улан-Удэ к теплу подключат еще 289 домов

Постепенное подключение к теплоснабжению продолжится до 25 сентября
A- A+
Текст: Служба информации "Номер один"
Сегодня в Улан-Удэ к теплу подключат еще 289 домов

Сегодня в Улан-Удэ к теплу подключат 289 домов. В частности, тепло будет подано в 43 жилых дома от котельной «Улан-Удэнского авиационного завода» по следующим улицам: Чкалова, Яковлева, Хоринская, Туполева, Гастелло, Королева, Антонова. Всего сегодня тепло будет подано в 289 жилых домов Улан-Удэ.

- Всего с начало отопительного сезона к теплоснабжению было подключено 1753 жилых дома, подключение идет в штатном режиме, - сообщили в комитете городского хозяйства администрации города Улан-Удэ.

Социальные объекты, лечебные и образовательные учреждения уже полностью обеспечены отоплением.

Напомним, что постепенное подключение к теплоснабжению продолжится до 25 сентября включительно.

График подключения к теплу можно посмотреть здесь.

 

Фото: ru.freepik.com

Теги
тепло улан-удэ

Все новости

Тепло и солнце в Бурятии внезапно сменят дожди и снег
24.09.2024 в 14:32
В центре Улан-Удэ продолжается строительство здания театра «Байкал»
24.09.2024 в 14:09
В Бурятии открыли мемориальную доску Герою СВО
24.09.2024 в 13:48
Сегодня в Улан-Удэ к теплу подключат еще 289 домов
24.09.2024 в 13:33
Жители Улан-Удэ подарили мошенникам более 270 млн. рублей
24.09.2024 в 12:58
В Бурятии нашли подростков, избивавших младшеклассников в сельской школе
24.09.2024 в 12:31
Мошенники обманули очередного доверчивого пенсионера из Улан-Удэ
24.09.2024 в 12:16
Неизвестный в центре Улан-Удэ вырвал с корнем огромный клен
24.09.2024 в 11:50
Водителя из Забайкалья осудили в Бурятии на 3 года
24.09.2024 в 11:26
В торговом центре Улан-Удэ с высоты упала женщина
24.09.2024 в 10:52
ЗУРХАЙ
с 18 по 24 сентября

Читайте также
Тепло и солнце в Бурятии внезапно сменят дожди и снег
Ухудшение погоды ожидается в середине недели
24.09.2024 в 14:32
В центре Улан-Удэ продолжается строительство здания театра «Байкал»
Его возведение должно завершиться в 2026 году
24.09.2024 в 14:09
В Бурятии открыли мемориальную доску Герою СВО
Погибший боец был посмертно награжден Орденом Мужества
24.09.2024 в 13:48
Жители Улан-Удэ подарили мошенникам более 270 млн. рублей
Одним из частых случаев мошенничества стал взлом аккаунта на Госуслугах
24.09.2024 в 12:58
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru