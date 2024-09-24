Сегодня в Улан-Удэ к теплу подключат еще 289 домов

Сегодня в Улан-Удэ к теплу подключат 289 домов. В частности, тепло будет подано в 43 жилых дома от котельной «Улан-Удэнского авиационного завода» по следующим улицам: Чкалова, Яковлева, Хоринская, Туполева, Гастелло, Королева, Антонова. Всего сегодня тепло будет подано в 289 жилых домов Улан-Удэ.

- Всего с начало отопительного сезона к теплоснабжению было подключено 1753 жилых дома, подключение идет в штатном режиме, - сообщили в комитете городского хозяйства администрации города Улан-Удэ.

Социальные объекты, лечебные и образовательные учреждения уже полностью обеспечены отоплением.

Напомним, что постепенное подключение к теплоснабжению продолжится до 25 сентября включительно.

График подключения к теплу можно посмотреть здесь.

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