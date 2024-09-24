В Бурятии открыли мемориальную доску Герою СВО

22 сентября в улусе Улюн Баргузинского района Бурятии на Аллее Славы открыли мемориальную доску в память об участнике спецоперации, герое Сергее Мормоеве.

С самого начала проведения специальной военной операции он находился в зоне боевых действий.

- Был награждён медалью за воинскую доблесть II степени. Служил верой и правдой своему Отечеству, проявляя отвагу и самоотверженность. 2 декабря 2023 года Сергей Будаевич погиб при исполнении воинского долга. Посмертно награжден орденом Мужества. У него остались мать, сестра, жена и трое детей, - рассказали в группе «Защитники отечества».

Почетное право открыть мемориальную доску предоставили родственникам Героя - маме Раисе Будаевне, супруге Ирине Руслановне, сыновьям Алексею, Арсалану и Ардану.

Фото: ТГ-канал «Защитники отечества»