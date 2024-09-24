В центре Улан-Удэ продолжается строительство здания театра «Байкал»

В центре Улан-Удэ активно идет строительство Театрально-культурного центра «Байкал». Объект станет ярким символом культурного развития города. Его возведение должно завершиться в 2026 году, сообщили в управлении капитального строительства РБ.

Напомним, новое здание будет расположено в самом центре города, возле набережной реки Селенга. Строительство масштабного объекта ведет местная подрядная организация ООО «Золто Групп».

- Перед подрядчиком стоит задача завершить все бетонные работы до наступления минусовых температур, - отмечал ранее главный инженер управления капитального строительства Бурятии Евгений Путятин.

Кроме этого, в управлении отметили, что в этом году подрядчик должен возвести весь конструктив здания.

Напомним, театр «Байкал» — это один из главных объектов, строящихся в рамках мастер-плана Улан-Удэ. Комплекс обещает стать настоящим украшением столицы Бурятии. Новое здание строят в центре, в границах улиц Советской, Свободы, Каландаришвили и набережной реки Селенга.

По проекту в театре предусмотрены: малый зал, четыре балетных зала, оркестровый, репетиционный и хоровой залы, вокальные классы и кабинеты, студии звукозаписи и видеозаписи, фотостудия и другие помещения. Будет выполнено благоустройство прилегающей территории, а также построена летняя фестивальная площадка. Комплекс обещает стать настоящим украшением столицы Бурятии.

Строительство объекта, стоимость которого составляет порядка 3 млрд. рублей, планируют завершить в первом квартале 2026 года.

Фото: скриншот видео, Управление капитального строительства Бурятии